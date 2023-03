De geruchten gaan al langer dat Ubisoft+ op termijn naar Xbox-consoles gaat komen, dit via talloze verwijzingen in de systemen van Microsoft en uitspraken van het bedrijf zelf. Een directe datum is tot nu toe echter niet gegeven, maar daar gaat binnenkort mogelijk verandering in komen.

ScriptLeaksR6, die in het verleden al eerder informatie ontdekte over bijvoorbeeld Assassin’s Creed: Mirage, heeft namelijk in een tweet onthuld dat Ubisoft+ medio april naar Xbox-consoles zal komen. De beschikbaarheid van de dienst lijkt dus slechts een kwestie van tijd te zijn en als we de leaker mogen geloven, zal Ubisoft binnenkort met een aankondiging op de proppen komen.