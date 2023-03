[UPDATE] Volgens bronnen van Insider Gaming liggen zowel Assassin’s Creed: Mirage als The Crew: Motorfest gewoon op schema. De eerstgenoemde titel zal vooralsnog uitkomen in augustus 2023 en de andere in september van dit jaar.

[Origineel bericht] Potentieel slecht nieuws van het Ubisoft-front, want volgens een nieuw gerucht zouden twee grote opkomende Ubisoft-games uitgesteld worden. Het gaat hier om The Crew: Motorfest en Assassin’s Creed: Mirage. De Ubisoft leaker @ScriptLeaksR6 liet dit weten in een recente tweet op zijn Twitterpagina. ‘Orlando’ verwijst hierbij naar The Crew: Motorfest.

Mirage + Orlando -> Likely Delayed Mirage still runs on “old” Assassin’s Creed engine. — Script (@ScriptLeaksR6) March 27, 2023

Beide games zouden eigenlijk in de loop van 2023 moeten uitkomen, maar volgens het lek worden ze nu allebei opgeschoven naar de periode tussen het vierde kwartaal van 2023 en het tweede kwartaal van 2024. Een officiële bevestiging van Ubisoft is er momenteel nog niet, maar tijdens een volgende Ubisoft Forward zou hier verandering in komen, aldus de leaker. Tot dan nemen we ons korreltje zout er nog even bij.