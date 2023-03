Microsoft lanceerde een tijd terug de Xbox Elite Series 2 Core controller, een goedkopere variant van de Elite controller waar je later naar keus nog de extra accessoires bij kunt kopen. De Core-versie is vooralsnog alleen in het wit verkrijgbaar, maar daar gaat in april verandering in komen.

Het bedrijf heeft namelijk onthuld dat er twee nieuwe kleuren van de Core gaan komen: Vibrant Blue en Red. Net zoals voorgaande versies kun je bijvoorbeeld de triggers naar smaak aanpassen en eventueel uitbreiden met een component pakket, waar een oplaaddock, extra paddles, thumbsticks en meer bijzit.

De nieuwe kleuren zijn vanaf 11 april verkrijgbaar en de controller kost via de Microsoft Store € 139,99.