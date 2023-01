Review | Xbox Elite Wireless controller Series 2 & Core – De Xbox Elite Wireless Controller Series 2 van Microsoft is al een tijdje op de markt. Het is een pro controller die ongelooflijk veel toeters en bellen kent. Vrij recent is er een andere versie uitgebracht, dit onder de noemer ‘Elite Wireless Controller Series 2 Core’. Dezelfde controller (alleen dan in het wit) die voor een lagere prijs aan te schaffen is, maar daarbij ook een paar onderdelen uit het pakket haalt. Het is daarom geen gek idee om de controllers eens te onderwerpen aan een uitgebreide hardware review, waarbij we de twee naast elkaar leggen.

The looks

De basis van de Elite Series 2 controller is in feite de controller die je kent van de Xbox One. Deze is in 2018 voorzien van een pro versie, wat dus de Elite Series 2 controller is. Wat als eerste opvalt aan het vernieuwde ontwerp, zijn de handles die een rubberen coating hebben gekregen. Dit is bedoeld voor een betere grip en dit voelt erg fijn aan. Qua design is het niet helemaal moeders mooiste (volledige zwart), hoewel het contrast bij de Core versie goed werkt (witte body, zwarte handles). Maar er komt natuurlijk nog veel meer om de hoek kijken bij de Series 2 controllers, want met alleen zwarte/witte kleurtjes kom je er niet als pro controller.

Bij de Elite Series 2 zijn er in het midden op de body een paar extra knoppen toegevoegd. Een knop om te kunnen schakelen tussen drie profielen, wat aangegeven wordt met LED-verlichting. De d-pad, dat standaard een discvorm heeft, kan gemakkelijk gewisseld worden met een plusvorm. Deze onderdelen zijn allemaal van metaal gemaakt en werken op een magnetische basis qua bevestigen. Gewoon eraf pulken en switchen, waarna het stevig genoeg op de controller zit. Op de achterkant zijn nog een paar extra functies te vinden. De toevoeging van de vier (ook weer metalen) peddles zal hoogstwaarschijnlijk een van de hoofdredenen zijn waarom menig gamer deze controller aanschaft. Hierbij heb je ook de optie om elke peddle eraf te halen, doordat deze ingehaakt zit in de controller in combinatie met een magnetische werking. Het is ook hier zeer eenvoudig om alles eraf te halen, dus mocht je niet alle peddles willen gebruiken (of juist weer wel) is het allemaal zo gepiept.

Heel veel features

Bij de triggers heb je ook verschillende opties die, niet alleen makkelijk in gebruik zijn, maar minstens zo essentieel zijn voor bijvoorbeeld pro gamers. De triggers hebben triggerstops met drie posities waarmee de trigger op tegengehouden kan worden gezet: gewoon, half en zo kort mogelijk. Met dat laatste maak je de triggers meer tot een knop, hoewel de feedback hiervan niet per se lekker aanvoelt. De contactplaat lijkt in deze dan naar voren geschoven te zijn, zonder dat er een extra feedback mechaniek op is bevestigd. Dit resulteert in dat bij het indrukken je plastic botsingen krijgt in plaats van een echte klik of een andere vorm van (fijne) feedback. Als we even spieken bij de concurrent (SCUF), zijn bijvoorbeeld de clicky triggers die daarop aangeboden worden een betere oplossing. Hoewel de Reflex Pro (veel) later is uitgekomen, had dit een mooie toevoeging kunnen zijn aan de Series 2 controller, zeker bij de Core variant die recent is verschenen. Een wat gemiste kans, misschien een tip voor de Series 3?

Maar er is nog meer wat we onder de loep nemen. Beide pookjes van de Series 2 zijn verstelbaar in weerstand en hoogte. Bij de Series 2 controller krijg je namelijk vier extra pookjes meegeleverd in het pakket. Een langer pookje en drie kortere. Een van de korte pookjes heeft een convexe (gebolde) vorm, de overige pookjes zijn concaved (ingekeept). Onze voorkeur geniet de pookjes die al op de controller zitten: concaved pookjes met zeer fijne rubberen grips. De pookjes zijn wederom met magneet bevestigd en gemakkelijk te swappen. Eenmaal verwijderd, kan je met een bijgeleverde sleutel de weerstand van de pookjes aanpassen, wat een ongelooflijk goede feature is. In de steel zit namelijk een vaste schroef die je draait met de sleutel om de weerstand in te stellen. Niet iedereen vindt stroeve of juist losse pookjes immers fijn.

Een flink pakket

Maar wat zit er nu eigenlijk allemaal in het pakket? De Elite Series 2 controller komt met een hele reeks pookjes, een sleutel, vier peddles, een zeer lange USB-C kabel (2 meter) om de controller op te kunnen laden en een charging case. De charging case, of eigenlijk de hoes waar het in zit, werkt tevens als oplaadstation. Je kan de USB-C kabel in de hoes pluggen en de controller erin opbergen terwijl die ondertussen opgeladen wordt. Hierbij heb je de mogelijkheid het oplaadblok uit de hoes te halen (wat er ook weer met een magneet in bevestigd zit). Zo kan je in de praktijk bijvoorbeeld je hoes/charge station continu aangesloten hebben op je Xbox console om zo de controller altijd op te kunnen laden. De controller heeft overigens een ingebouwde accu die zeker 40 uur mee kan. Dat is zo’n beetje een week gamen zonder het te hoeven opladen, dus de charging station paraat hebben hoeft in principe niet per se.

To Core, or not to Core

Hier komen de grote verschillen om de hoek kijken als je de Series 2 controller vergelijkt met de Series 2 Core versie. De Series 2 Core controller is een ‘gestripte’ versie van de normale Series 2 controller. Wat je hierin mist zijn de verschillende extra pookjes, alle peddles, de plusvormige d-pad en de carry case met oplaadstation. Wat je dus wel hebt is de sleutel om de gevoeligheid van de pookjes aan te passen, de lange USB-C kabel en de overige opties die ingebouwd zitten in de controller. Hieronder een volledig vergelijking tussen de twee pakketten. Daarmee is er logischerwijs ook een prijsverschil: de Elite Series 2 heeft een adviesprijs van € 179,99 en de Elite Series 2 Core € 129,99. Mocht je gaan voor de Elite Series 2 Core en toch de additionele accessoires willen hebben, dan is er de mogelijkheid om dit los te kopen voor een adviesprijs van € 59,99.

Elite Series 2 Elite Series 2 Core Xbox Elite Wireless Controller Series 2 (zwart) Xbox Elite Wireless Controller Series 2 (wit) Instelgereedschap (voor analoge pook) Instelgereedschap (voor analoge pook) USB-C kabel USB-C kabel Charging dock + Carry case Set van 4 peddles: medium (2), mini (2) Extra analoge pookjes: klassiek (2), gebold (1), lang (1) Extra d-pad (plusvormig)

Native software op de Xbox consoles

Het is je waarschijnlijk al opgevallen, maar omdat de Series 2 controller gebaseerd is op de Xbox One controller, mist het een toegewijde screenshot-knop. Geen zorgen, het team van Xbox heeft daar een mooie oplossing voor bedacht. Op de Xbox One en Xbox Series X|S consoles download je de accessoires app, die je gebruikt om op software gebied het een en ander aan te passen op de controller. Hier kun je knoppen toewijzen aan de peddles, en ook een shift-functie instellen. Hiermee kan je een toegewijde shiftknop kiezen en dubbele functies toewijzen aan de rest van de knoppen.

Niet alleen de bestaande knoppen op de controller kun je aan de peddles toewijzen, maar ook functionaliteiten van de Xbox zelf, zoals in dit geval een screenshot/record functie. De opties zijn vrij uitgebreid, waardoor je een heel profiel zou kunnen maken voor enkel multimedia doeleinden. Dit maakt de controller fijn in gebruik, omdat je via de console alles kunt aanpassen, zonder hier bijvoorbeeld een pc voor nodig te hebben. Het scheelt je gewoon een hoop hoofdpijn met heen en weer schakelen van systeem naar systeem, want alles kan on-the-fly aangepast worden tijdens het gamen.

Prima geluid

Als laatste dienen we nog te melden dat de geluidschip die in de Xbox Elite Series 2 (Core) controller zit zeker niet verkeerd is. Hoewel de DualSense van Sony PlayStation (een van de betere geluidschips in een controller) hier inmiddels een stap verder mee is, zal je niet teleurgesteld worden door de performance van deze controller. Met de wat betere headsets voor gaming heb je een vooral neutraal geluid te pakken, dat door de controller overgebracht wordt. Accurate middentonen, niet teveel bass en geen snerpende treble tonen. Het valt ‘normaal geluid’ te noemen wat in dit geval een dikke plus is, zodat de headset geen vertekend geluidsprofiel krijgt. Het maximale volume is ook goed en daarmee zit je prima met elke mini-jack headset, wat erg prettig is.