Review | SCUF Reflex Pro – Om het even te recapituleren: een flinke tijd terug konden wij voor de PlayStation 4 de SCUF Impact reviewen. Niet alleen lag deze controller vrij groot in de hand, in kwaliteit kwam het over alsof het een DIY-controller was van iemand op AliExpress. Nadien kregen we de SCUF Instinct, waar we zeer lovend over waren, omdat het een degelijke controller te noemen valt. Het is van goede kwaliteit, maar het ‘probleem’ hierin is dat Xbox zelf ook een sublieme pro controller op de markt heeft. Sony heeft dat niet en daarmee is de SCUF Reflex misschien wel een schot in de roos. We keken er flink naar uit omdat de Instinct bewezen heeft dat SCUF goede kwaliteit kan bieden en gezien er nog geen degelijke pro controller voor de PS5 bestaat, zou dit er eentje kunnen zijn om het gat op te vullen. Lees onze bevindingen in deze review.

Volledig naar eigen smaak

Een bekend gegeven, maar bij SCUF heb je natuurlijk de mogelijkheid je controller volledig naar eigen smaak te ontwerpen. Er is altijd genoeg keuze en daardoor ontstaat er voor een ieder een eigen ontwerp. Naast veel verschillende soorten faceplates, kan je ook de kleuren van de pookjes aanpassen, de ringen om de pookjes, face buttons, shoulder buttons en overige onderdelen. Ook kan je ervoor kiezen hoe je de pookjes wilt hebben (concave of convex), of je er extra grip op wilt (Reflex Pro) en of je wel of geen vibraties in de controller wilt hebben. En hier moeten we eigenlijk even een stapje terug nemen. Er zijn namelijk drie verschillende soorten Reflex controllers die je kunt kopen bij SCUF.

Zo heb je Reflex en Reflex Pro. Hierbij is het enige verschil dat je bij de Pro extra rubberen grip hebt en bij de normale niet (overigens een aanrader). Er is nog een SCUF Reflex FPS en bij deze controller zijn de vibratie modules eruit gehaald en je hebt toegang tot trigger stops. Wij reviewen de Reflex Pro, die dus ook de haptische en adaptieve feedback functionaliteiten bezit. Mocht je hier geen behoefte aan hebben, dan weet je in ieder geval dat je nog een extra optie hebt. Per product verschillen de prijzen vrij weinig van elkaar, maar het prijskaartje is in algemene zin wel fors te noemen. De prijzen die we even op een rijtje zetten zijn de meest basale vorm van de controllers, oftewel zonder kleurrijke aanpassingen: Reflex (€ 219,99), Reflex Pro (€ 239,99) en de Reflex FPS (€ 269,99).

Eindelijk een goede pro controller voor de PS5

Nu komen we bij de unieke functionaliteit waar je de controller voor wilt hebben: de remappable paddles (P1, P2, P3 en P4) die je op de achterkant van de controller kunt vinden. Deze zijn qua ontwerp hetzelfde als bij de SCUF Instinct. In totaal heb je vier back paddles die je elk on-the-fly kunt remappen. Boven de paddles vind je de profielknop. Je kan schakelen tussen 3 profielen en door de knop vast te houden kan je knoppen toewijzen aan de back paddles. Een handige functie en een die naar behoren werkt. Toch hadden we wel gehoopt dat er inmiddels uitgebreide software beschikbaar zou zijn om meer aan te kunnen passen. Zo is het niet mogelijk de deadzone aan te passen. Daarnaast zouden trigger stops er eigenlijk standaard op moeten zitten. In-game kan je namelijk vaak genoeg de trigger feedback uitzetten en dan gebruik kunnen maken van trigger stops, want om nu een hele aparte controller aan te schaffen voor een shooter ter afwisseling, is een beetje teveel van het goede.

Mocht je de DualSense al goed in de hand vinden liggen, dan verandert er eigenlijk niets met deze controller. Doordat de hele module met de back paddle achterop een DualSense is bevestigd, zou je denken dat het comfort verstoort zou kunnen worden. Maar niets is minder waar. Je vingers rusten namelijk perfect tussen de paddles, waardoor je nog steeds een goed comfort te pakken hebt. Ergonomisch is het dus tip top in orde, waarbij we iedereen wat dat betreft graag naar de DualSense review zelf willen verwijzen. Dit omdat de knoppen van de facebuttons, shoulder buttons, het touchpad en overige allemaal hetzelfde aanvoelen als bij de DualSense van Sony. De Home-knop en mute-knop zijn echter wel anders, dit zijn simpele platte grijze knoppen. Met de Home-button kan je zelfs je PS5 aanzetten en dat is iets wat niet elke third party controller kan. De Reflex (Pro) is dus een DualSense met extra features, wat in dit geval geweldig is.

Ook met de andere zaken zit het snor

Een ander belangrijk onderdeel van een controller is de geluidschip. Ook dit is kort gezegd gewoonweg onveranderd gebleven. Het geluid is nog steeds voorzien van een mooie diepe bass en ook de manier waarop je kan communiceren zonder headset werkt even goed. Qua accu hebben we niet echt het idee dat die veel te lijden heeft onder de extra toeters en bellen die op de controller zitten. Hoewel dit er ook niet heel veel extra zijn. Toch kunnen we niet om het prijskaartje heen. Er mag dan weliswaar geen degelijk alternatief op de markt te vinden zijn, en je hebt aan deze controller echt een goede, er zit geen carry case of software bij voor een bedrag van € 239,99. Dit is toch wel een gemis, omdat het binnen deze prijsklasse een standaard luxe is waarvan je verwacht dat het meegeleverd wordt.