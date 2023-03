De Italiaanse ontwikkelaar Milestone brengt ons al een aantal jaren MotoGP-games en dat is dit jaar niet anders. De ontwikkelaar heeft aangekondigd dat ze bezig zijn met MotoGP 23 en hieronder kan je de eerste trailer bekijken. Tegelijkertijd hebben ze ook de releasemaand bekendgemaakt: juni.

De game is in ontwikkeling voor de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S en pc. Ook zal de game naar de Nintendo Switch komen en qua gameplay borduurt het voort op wat we reeds van de franchise kennen.

We mogen een carrière modus verwachten, een multiplayer inclusief cross-play en om de gameplay nog meer persoonlijk te maken, krijgen spelers te maken met rivalen. Verder is de game voorzien van het Neural Aid systeem, waarmee de game via AI analyseert hoe jij op de baan presteert, wat weer invloed op de geboden gameplay heeft.