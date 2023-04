Er staat nog heel wat op de planning voor fans van The Witcher: de Poolse ontwikkelaar heeft namelijk enkele nieuwe games op de planning staan die gebaseerd zijn op de boeken van Andrzej Sapkowski (en uiteraard is er ook nog de Netflix serie). Eén van die nieuwe games die we in de toekomst mogen verwachten, is ‘Project Sirius’, maar onlangs kregen we te horen dat er achter de schermen heel wat aan het rommelen is. De volledige game zal immers opnieuw geëvalueerd worden en dat is geen goed teken. De ontwikkelaar geeft nu uitleg.

Piotr Nielubowicz van CD Projekt RED sprak tegen de pers (getranscribeerd door VGC) en zei dat het hen de beste optie leek om nu drastisch in te grijpen om zo de financiële verliezen te beperken.

‘I’m aware that it’s not great to hear from a company that the project is being re-evaluated, but at the same time, in order to stay innovative we must experiment and be brave when trying new paths, and to stay in control and keep the right course, especially with a project that is new to us in terms of design, developed by a new studio in our family.

We need to keep evaluating the situation as we move along. It’s better to cut costs early – and even restart if needed – than to carry on.’