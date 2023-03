CD Projekt RED is in de afgelopen jaren explosief gegroeid en heeft daarom allerhande projecten in ontwikkeling, waaronder een vervolg op Cyberpunk 2077, een nieuwe The Witcher-trilogie en een mysterieuze titel in datzelfde universum. Die laatste is ondergebracht bij het overgenomen The Molasses Flood en die game staat voorlopig te boek als “Project Sirius”.

Helaas lijkt dat project een beetje vastgelopen te zijn. Tegenover investeerders heeft de ontwikkelaar laten weten dat de uitgaven in de eerste twee maanden van 2023 opgelopen zijn tot bijna 10 miljoen dollar, wat natuurlijk op de boekhouding gaat drukken. De Poolse studio zegt dat deze kosten gelieerd zijn aan Project Sirius, wat op dit moment opnieuw geëvalueerd wordt en dat men op zoek is naar een nieuw framework voor het project.

Ietwat vage termen dus, maar kort door de bocht lijkt de studio nog niet echt een duidelijk beeld te hebben van wat Project Sirius nou moet gaan worden. Toen de werktitel in oktober van 2022 werd onthuld, gaf men nog aan dat het een “onvergetelijk verhaal” voor zowel Witcher-fans als nieuwkomers van het universum zou worden. Naar verluidt zou de game zowel single- als multiplayerelementen bevatten.