CD Projekt RED heeft Cyberpunk 2077 aardig op de rit gekregen en inmiddels wordt er gewerkt aan een uitbreiding voor de game, die volgend jaar moet verschijnen. Dat is echter niet alles wat deze game betreft. In een presentatie aan aandeelhouders heeft de ontwikkelaar aangegeven dat ze gaan beginnen aan een vervolg.

Dit vervolg heet nu ‘Project Orion’ en het is de bedoeling dat deze game de ware kracht en potentie van het Cyberpunk universum gaat laten zien. Dat is niet het enige waar aan gewerkt wordt. Zo is de ontwikkelaar ook bezig met ‘Project Sirius’, althans, The Molasses Flood is hiermee bezig. Dit is een ontwikkelaar die vorig jaar door CD Projekt RED werd aangekocht. Verder werkt de Poolse ontwikkelaar aan een nieuwe trilogie én een externe ontwikkelaar is bezig met ‘Canis Majoris’.

Daar komt nog bij dat CD Projekt RED ondertussen ook werkt aan ‘Project Hadar’, wat een volledig nieuwe IP is.