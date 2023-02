Vorig jaar werd ‘bekendgemaakt’ waar ontwikkelaar CD Projekt RED momenteel mee bezig is. Toen werd binnen de Witcher franchise aangekondigd dat er op dit moment gewerkt wordt aan ‘Project Sirius’, een game die momenteel nog in nevelen gehuld is. Een recente vacature geeft echter hints.

“CD PROJEKT RED is looking for a Senior Multiplayer Designer to support The Molasses Flood development studio in their own ambitious project. The person in this role will help drive the vision and implementation of the multiplayer experience in our game. Working alongside the Lead Multiplayer Designer and Design Director, you will actively work on engaging multiplayer gameplay features, game modes, player progression and social systems, driving them all from concept to implementation.”