Gisteren was het 1 april en ook game-ontwikkelaars en -uitgevers springen hier maar wat graag op in. Zo ook SEGA, dat plots een nieuwe Sonic-game heeft uitgebracht voor de pc. Een game die volgens SEGA de start is van “een gedurfde nieuwe richting” voor de toekomst van Sonic the Hedgehog.

Het spel heet The Murder of Sonic the Hedgehog en is een visual novel. In dit avontuur organiseert Amy Rose een heus ‘murder mystery’ feest voor haar verjaardag. Sonic speelt hierbij het slachtoffer en is dus vermoord. Maar is het wel een spel? Of is er meer aan de hand. Aan jou om dit te ontdekken.

The Murder of Sonic the Hedgehog mag weliswaar een grap zijn voor 1 april, het is wel degelijk een speelbare game. Je kunt de titel gratis downloaden via Steam. Hieronder kun je een trailer bekijken.