Als we de ‘leaving soon’ sectie van Game Pass mogen geloven zal de Xbox exclusive Quantum Break rond 15 april niet meer beschikbaar zijn op Game Pass.

Het is nog niet helemaal zeker totdat Microsoft er zelf iets over zegt, maar het is vreemd te noemen dat Quantum Break binnenkort niet meer beschikbaar zal zijn via de service. Het spel werd in 2016 uitgebracht door Microsoft zelf, maar was ontwikkeld door game studio Remedy, die we natuurlijk kennen van games zoals Alan Wake en Control. Een mogelijke reden dat Quantum Break de service zal verlaten is dat Remedy op één of andere manier de IP-rechten heeft verkregen, net zoals dat in 2019 gebeurde met Alan Wake.

Remedy is zelf altijd al luid geweest in de wens om Quantum Break op meerdere platformen uit te brengen, zo deelde CEO Tero Virtala in 2018 al zijn teleurstelling met de exclusiviteit van het spel.

We verwachten in de komende dagen bevestiging te krijgen dat Quantum Break écht Game Pass zal verlaten. Of we dan ook de reden hiervan horen zal nog moeten blijken.