Met de release van PlayStation VR2 hebben we veel PlayStation VR games een overstap zien maken. Verschillende games kregen immers een upgrade, maar sommige titels werden volledig opnieuw uitgebracht. Dit gaat ook op voor Creed: Rise to Glory.

Deze game verschijnt vandaag als Championship Edition voor PlayStation VR2. Het gaat hier om dezelfde game uit 2018, maar is dan voorzien van nieuwe boksers, de Muscle Beach locatie gebaseerd op de film en verschillende andere toevoegingen en verbeteringen.

De ontwikkelaar omschrijft de game zelf als een remaster, maar het is eigenlijk meer dan dat. Afgezien van de genoemde toevoegingen is Creed: Rise to Glory – Championship Edition ook voorzien van een Endurance modus, waarin je kunt oefenen. Hierbij is de vermoeidheid van de bokser gekoppeld aan jouw vermoeidheid, bereid je dus voor op lange, intensieve sessies.

Ook kun je oefenen en trainen in de Fitness modus, waarin je verschillende doelstellingen dient te volbrengen. Dit gaat gekoppeld aan instellingen waarmee je kunt volgen hoeveel calorieën je verbrandt en meer. Klinkt dus als zinvolle toevoegingen en voor meer informatie kan je op het PlayStation Blog terecht.