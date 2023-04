Nintendo heeft een uitverkoop aangekondigd in het teken van Super Mario. De toepasselijk getitelde ‘De Super Mario-sale’ gaat morgen – 5 april – van start in de Europese Nintendo eShop. Dat is dezelfde dag dat The Super Mario Bros. Movie in première gaat in Europa.

Er is nog geen volledige lijst beschikbaar met games die worden aangeboden en de prijzen zijn eveneens onbekend, maar gebaseerd op het plaatje in de aankondiging zullen mensen in ieder geval korting kunnen scoren op Super Mario 3D World + Bowser’s Fury, Super Mario Maker 2, Yoshi’s Crafted World en Donkey Kong Country: Tropical Freeze. Het zou ons ook niet verbazen als games als Mario Odyssey en Mario Kart 8 Deluxe ook voorzien zullen worden van een korting.