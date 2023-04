De toegankelijkheid van games is in de afgelopen jaren steeds belangrijker geworden en om dat op alle mogelijke fronten verder te verbeteren, heeft Sony een nieuwe toevoeging voor de PlayStation Store bedacht. Sony is namelijk begonnen met de uitrol van ‘Accessibility Tags’ aan games in de PlayStation Store.

Dit wil zeggen dat er bij games in de PlayStation Store meer toelichting wordt gegeven aangaande de toegankelijkheidsopties die al dan niet beschikbaar zijn in specifieke games. Als je in de PlayStation Store door de games heen bladert, kun je op driehoekje drukken om de toegankelijkheidsopties naar voren te halen als een game daar ondersteuning voor biedt.

Er zijn veel verschillende soorten toegankelijkheidsopties en het is maar net welke de ontwikkelaar in een game implementeert. Met een druk op de knop kun je dat nu op deze manier naar voren halen, zodat je gelijk weet wat je in dat opzicht kan en mag verwachten. Een overzicht van de opties die zoal beschikbaar zijn, zijn als volgt:

Om een betere indruk te geven is er een korte video uitgebracht van Ghost of Tsushima die deze optie in werking laat zien. De toegankelijkheid tags zijn zowel beschikbaar bij PlayStation 4 als PlayStation 5 games. Games die na de uitrol voorzien zijn van deze functie in de PlayStation Store, zijn Days Gone, Death Stranding Director’s Cut, God of War, God of War Ragnarök, Gran Turismo 7, Marvel’s Spider-Man Remastered, Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, Ratchet & Clank: Rift Apart en Returnal.