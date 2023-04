The Dust is op het moment druk bezig met The Inquisitor, die gepland staat om eind dit jaar te verschijnen. Om alvast een tipje van de sluier op te lichten, is er een trailer beschikbaar gesteld, die iets van het verhaal prijsgeeft. Deze trailer check je onderaan dit bericht.

The Inquisitor is een avonturenspel waarin je speelt als Mordimer Madderdin, een inquisiteur die wordt gestuurd naar een stad waar corruptie en misdaden aan de orde van de dag zijn. Daar moet je bewijzen zien te vinden van personen die zijn afgedwaald van het pad van God.