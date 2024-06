Tijdens de Xbox Games Showcase heeft Microsoft wat nieuwe Xbox hardware aangekondigd. Het gaat hier dan om wat nieuwe modellen van de Xbox Series X en S, die in andere kleuren komen. Om precies te zijn betreft het de onderstaande drie, die allemaal dit najaar verschijnen:

Xbox Series S – 1TB in Robot wit

Xbox Series X – 1TB in Robot wit

Xbox Series X – 2TB in Galaxy Black

De tweede console in het rijtje hierboven is interessant, want niet alleen is dit een witte Xbox Series X, ook is het een digitale console. Dus in vergelijking met de gewone Series X bevat dit model dus geen disc drive. De Galaxy Black console is zwart met groene spikkels die een soort van het heelal moeten nabootsen.

Die console kost bij release € 649,99, de andere twee kennen de gebruikelijke prijzen van respectievelijk € 349,99 en € 499,99.