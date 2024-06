Avowed, het nieuwste project van gevierd ontwikkelaar Obsidian Entertainment, staat op de planning voor 2024 en het is al even geleden dat we nog eens wat beelden van deze game hebben gezien. Hoog tijd dus voor een nieuwe trailer!

Deze trailer focust zich voornamelijk op het verhaal, al krijgen we ook korte stukjes met wat gameplay te zien. Je bezoekt de Living Lands, een mysterieus eiland in de fictieve wereld van Eora. Het land wordt bedreigd door een kwaadaardige plaag en jij moet dit gaan onderzoeken. Tijd voor een episch avontuur!

Check de nieuwe trailer hieronder, maar wees niet al te ontgoocheld als je op het einde geen releasedatum ziet staan. Het enige wat we te horen krijgen, is dat Avowed ergens in 2024 naar de Xbox Series X|S en pc zal komen.