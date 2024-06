Microsoft heeft hun Xbox Games Showcase afgesloten met de terugkeer van één van hun meest iconische franchises: Gears of War. Het wordt echter geen ‘Gears 6’, want de franchise gaat terug in de tijd: maak kennis met ‘Gears of War: E-Day’.

Gears of War: E-Day is een prequel die ons meeneemt naar de titulaire E-Day, oftewel ‘Emgergence Day’, de dag waarop de Locust de planeet Sera aanvielen. Deze game zou zich 14 jaar voor de gebeurtenissen van het eerste deel afspelen en we volgen alles door de ogen van publieksfavorieten Marcus Fenix en Dom Santiago. Ontwikkelaar The Coalition postte tegelijk ook een uitgebreid nieuwsbericht met wat meer info over de game.

De trailer bevat (jammer genoeg) nog geen gameplay beelden, maar enkel in-engine cutscènes. Ook werd er nog geen releasedatum vrijgegeven, dus waarschijnlijk zullen we nog wel even moeten wachten. Wél krijgen we nog eens een nieuwe versie van ‘Mad World’ te horen, een nummer dat voor fans van de franchise ongetwijfeld heel wat herinneringen zal ophalen.