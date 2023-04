Fabrikanten houden zich altijd bezig met de toekomst en de innovaties die zij op termijn kunnen introduceren. Soms zit daar een goed idee tussen, maar het kan net zo goed in de categorie “hoe kom je hier in hemelsnaam op?” vallen. Desalniettemin wordt het nodige papierwerk alsnog gedaan, in het geval dat het ooit nog eens van pas komt.

Een nieuw document van Sony, wat al in 2020 is aangevraagd maar eind maart is gepubliceerd, bespreekt een controller die warme of koude temperaturen kan verdelen naar de handen van de spelers. Volgens het patent zou men dit doen via een gelachtig materiaal wat ze op de controller zouden plaatsen, via vibraties in de haptische feedback zou men vervolgens de temperatuur kunnen verhogen of verlagen, afhankelijk van wat er nodig is.