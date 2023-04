Tin Hearts staat voor 20 april gepland en deze puzzel/avonturen game zou uitkomen voor alle current- en last-gen systeem, alsook pc. Het spel van Rogue Sun komt op deze datum nog steeds wel uit, maar nu alleen voor de Nintendo Switch.

Nintendo heeft er met de ontwikkelaar op het laatste moment voor gezorgd dat Tin Hearts als eerst op hun hybride console te spelen zal zijn, zo meldt uitgever Wired via persbericht. Heb je geen Nintendo Switch, maar wil je deze titel wel spelen? Dan zal je moeten wachten tot 16 mei. Wanneer de PlayStation VR2-versie precies zal verschijnen is nog niet bekend.

Tin Hearts won vorig jaar tijdens de gamescom de titel ‘Most Anticipated Nintendo Switch Game’ en de ontwikkelaar wil Nintendo-fans hiervoor bedanken. Dit doen zij nu door hun nieuwste titel tijdelijk exclusief te maken voor de Switch.

“After winning ‘Most Anticipated Nintendo Switch Game’ at Gamescom last year we wanted to celebrate all the love we’ve been receiving from the Nintendo community and this timed exclusive launch felt like a great way to do just that.”