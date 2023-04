Het is al jaren een bekend gegeven: Square Enix en Sony PlayStation hebben een uitstekende relatie. Veel content van de Japanse uitgever is daardoor (tijdelijk) exclusief en dat gaat ook op voor het aanstaande Final Fantasy XVI. De titels die Square Enix uitbrengt kunnen echter ook interessant zijn voor de Xbox, maar dat volgt veelal pas later of gewoonweg niet.

De reden hierachter was altijd wat onduidelijk, men ging er vanuit dat Sony gewoon goede deals maakte. Een nieuw gerucht laat echter een wat ander licht op de situatie schijnen. Volgens Jez Corden van Windows Central schijnt er iets grondig verkeerd te zijn in de relatie tussen Microsoft en Square Enix.

Hierbij haalt Corden aan dat er maar een handjevol titels van Square Enix op de Xbox beschikbaar zijn. Final Fantasy VII Remake was een tijdelijk exclusieve titel en hoewel die nu wel op de pc verkrijgbaar is, ontbreekt er nog altijd een Xbox-versie. Hieronder hetgeen hij aangaf:

“Increasingly, I’ve been hearing rumors that there is something functionally wrong with the relationship between Microsoft and Square Enix.”

“It’s quite clear that something has gone terribly wrong between Microsoft and Square Enix, to the detriment of Xbox fans who enjoy Square Enix’s titles. There’s no sign of the relationship improving any time soon either, which paints a bleak picture for hotly anticipated games like Final Fantasy 16, Final Fantasy 14 Realm Reborn, and Dragon Quest XII, all of which are unlikely to join the list of upcoming Xbox games, given the soured relationship between the companies.”