Veel console eigenaren waren aanvankelijk wat teleurgesteld dat de Pixel Remasters van Final Fantasy I tot en met VI tot op heden enkel voor smartphones en pc waren verschenen. Square Enix had al aangekondigd dat versies voor de PlayStation 4 en Nintendo Switch onderweg waren, maar daar is nu ook een concrete releasedatum aan gegeven. Op 19 april kan een hele nieuwe groep aan de slag met deze remasters.

De release maakt onderdeel uit van het 35-jarige bestaan van de Final Fantasy-serie en er zal daarom ook, in gelimiteerde oplage, een fysieke versie verkrijgbaar zijn. Je kan de bundel van zes games natuurlijk ook digitaal aanschaffen of zelfs los per deel, mocht je niet gelijk alle games willen hebben. De aankondiging van de releasedatum gaat uiteraard gepaard met een trailer die we hieronder hebben geplaatst.