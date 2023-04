Sledgehammer Games kennen we natuurlijk van de ontwikkeling van verschillende Call of Duty-games, de studio was op een bepaald punt zelfs bezig met een vervolg op Advanced Warfare, wat later op de schop ging en waardoor de Tweede Wereldoorlog weer uit de kast werd gehaald. Voormalig creative director Bret Robbins heeft nu onthuld dat ze eerder ook een andere titel hadden gepitcht.

In gesprek met MinnMax zegt Robbins namelijk dat er ooit een “Uncharted meets Call of Duty”-titel ter sprake is gekomen. De creative director zegt dat het team zelfs een prototype heeft gemaakt, maar dat het idee uiteindelijk nooit een concrete vorm heeft gekregen. Volgens Robbins was de demo die ze hadden gemaakt “leuk” en “cool” en zou de game qua toon lijken op Dead Space met een nadruk op de brutaliteit van oorlog.

Het is niet duidelijk waarom Activision het idee heeft geschrapt, maar Sledgehammer Games moest nadien meehelpen aan de ontwikkeling van Call of Duty: Modern Warfare 3.