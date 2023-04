Ken je Call of Duty: Advanced Warfare nog? Ook wel bekend als het Call of Duty deel waarin Kevin Spacey de slechterik vertolkte? Wel, ontwikkelaar Sledgehammer Games was ooit van plan om een vervolg op die titel te maken. Advanced Warfare 2 was op een bepaald moment zelfs officieel in de maak, met een demo level als resultaat.

Wat is er dan gebeurd? In één woord: Activision. De uitgever gaf aan dat er meer vraag was naar een shooter die zich in de Tweede Wereldoorlog afspeelde dan het zoveelste knalfestijn in de (nabije) toekomst. Daarom schakelde Sledgehammer Games over van de Advanced Warfare sequel naar wat uiteindelijk Call of Duty: World War II zou worden.

“We started down that road, we had some early prototypes, I think we might have even done a demo level of it. And then, I can’t remember all the reasons or decisions but it felt like WWII had come back and it felt like a better opportunity, and so we just shifted gears and started working on that. It was cool for me because I honestly didn’t know a whole lot about the lore, kind of an average person’s knowledge of it, so being to research it and dig into it was pretty educational, so I’m glad we did it, I’m glad we switched gears. I think Advanced Warfare 2 would have been awesome, but, you know.”