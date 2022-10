De ogen zijn momenteel vooral gericht op Call of Duty: Modern Warfare 2, die over een paar weken uitkomt. Sledgehammer Games is echter alweer bezig met de volgende titel en hoewel het nog een lange tijd zal duren voordat die game uitkomt, Treyarch is als eerste aan de beurt als de normale cyclus wordt gevolgd, zijn er toch al wat geruchten.

RalphsValve, een bekende Call of Duty insider, laat op Whatifgaming weten dat Sledgehammer Games bezig is met een direct vervolg op Call of Duty: Advanced Warfare. Deze game verscheen in 2014 en had de bekende acteur Kevin Spacey in een belangrijke bijrol. Ook was het de eerste sci-fi Call of Duty in de reeks.

De ontwikkelaar heeft eerder aangegeven graag met Call of Duty: Vanguard door te gaan, maar gezien die game een niet al te groot commercieel succes is, lijkt Activision – mits dit gerucht klopt – anders besloten te hebben. Met het oog op Warzone 2.0 zou Advanced Warfare ook voor een interessante frisse wind kunnen zorgen.

Neem het echter met een korrel zout voor nu.