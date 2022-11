Begin oktober kon je hier het gerucht lezen dat Sledgehammer Games vlijtig zou sleutelen aan een vervolg op Call of Duty: Advanced Warfare. We raadden iedereen aan om het nieuws met een flinke korrel zout te nemen en dat blijkt alvast geen voorbarig advies te zijn. De nieuwste signalen wijzen er namelijk op dat Advanced Warfare 2 niét in ontwikkeling is.

Insider Gaming laat optekenen dat het van meerdere bronnen gehoord heeft dat het nieuwste project van Sledgehammer Games géén vervolg is op Advanced Warfare. Wat het dan wel is, blijkt moeilijk te zeggen. Het project staat nog in zijn kinderschoenen en kan dus nog alle kanten uit gaan. Logisch, met een hypothetische releasedatum in het verre 2026.