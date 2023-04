Resident Evil heeft al meerdere verschijningen gemaakt op het witte doek middels verschillende live-action én animatiefilms en in die laatste categorie zal er aankomende zomer een nieuwe film uitgebracht gaan worden: Resident Evil: Death Island. De animatiefilm zal zich afspelen tussen de gebeurtenissen van Resident Evil 6 en Resident Evil 7: Biohazard.

Eerste beelden ontbraken vooralsnog, maar daar is nu verandering in gekomen. Capcom heeft namelijk in samenwerking met Kadokawa Anime de eerste trailer uitgebracht voor de film. De trailer onthult dat veel bekende personages uit het (voormalige) S.T.A.R.S.-team het scherm zullen delen. Bekijk de beelden hieronder en oordeel zelf.

Resident Evil: Death Island verschijnt op 7 juli in Japan, een datum voor het Westen moet nog bekendgemaakt worden.