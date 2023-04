Half-Life: Alyx is al een aantal jaren verkrijgbaar en het is misschien nog steeds dé benchmark voor VR-games die andere studio’s maar wat graag willen overtreffen. Dat het een VR-game is, is zowel z’n kracht als een valkuil, want de game heeft nog lang niet zoveel spelers bereikt als z’n voorgangers.

Gelukkig kunnen de knutselaars het niet laten en gingen ze vlak na de release al aan de slag, op zoek naar een mogelijkheid om de game toch zonder VR-headset te spelen. Ze hebben er wat tijd voor nodig gehad, maar het team achter de “NoVR” mod is er in geslaagd. Middels hun laatste update is het namelijk mogelijk om de game van begin tot eind te doorlopen. De ontwikkelaars geven echter aan dat ze nog niet van plan zijn om te stoppen en dat ze op dit moment de hand leggen aan updates voor de laatste secties van de game

Via een bericht op Twitter heeft men een link gedeeld naar hun artikel, wat alle details en een download link bevat naar de update.