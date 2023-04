Discord is al een flink aantal jaren aanwezig en onlangs is de integratie met de current-gen consoles afgerond. Desalniettemin blijft men aan nieuwe features werken en onlangs is er een nieuwkomer toegevoegd aan de uitgebreide chat client.

Via een uitgebreide FAQ kun je namelijk van alles leren over stemberichten, die je op elk platform waar Discord beschikbaar is, kunt beluisteren. Het versturen van dergelijke berichten kan (vooralsnog) alleen via de mobiele app.

Stemberichten kunnen maximaal 20 minuten lang zijn en naar wens geheel uitgezet worden op een server. Daarbij kunnen dergelijke berichten alleen verstuurd worden via een direct message (ook in een groep) of in een server waar minder dan tweehonderd personen aanwezig zijn.