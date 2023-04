Hoewel grotere instanties nog een definitieve uitspraak moeten doen over de aanstaande overname van Activision Blizzard door Microsoft, zijn er een aantal andere landen wel al akkoord gegaan met de deal, waaronder Brazilië en Japan. Aan die lijst mag nu wederom een waakhond toegevoegd worden.

De Zuid-Afrikaanse Competition Commission heeft zich namelijk over de overname gebogen en de waakhond heeft geen bezwaren gevonden. In een statement zegt de Competition Commission dat de transactie “waarschijnlijk niet” resulteert in het afschermen van content richting concurrenten, met name Nintendo en Sony.

“The Commission found that the proposed transaction is unlikely to result in significant foreclosure concerns as the parties do not have the ability and incentive to foreclose competing game distributors, particularly Sony (PlayStation) and Nintendo (Switch).”