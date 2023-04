Capcom heeft een nieuwe Monster Hunter-game aangekondigd genaamd Monster Hunter Now. Now is niet de nieuwe grote Monster Hunter-titel waar fans ongetwijfeld met smart op zitten te wachten, maar een nieuwe augmented reality game ontwikkeld door Niantic, dat ook andere AR-games heeft ontwikkeld zoals Wizards Unite, Pikmin Bloom en Pokémon GO.

Monster Hunter Now zal beschikbaar zijn op Android en iOS vanaf september, maar geïnteresseerden kunnen zich nu al inschrijven voor een gesloten beta test die op 25 april van start zal gaan.

In Monster Hunter Now zul je net zoals in eerder genoemde Niantic games de wijde wereld in moeten trekken om jacht te maken op de iconische monsters uit de Monster Hunter franchise. De welbekende Palico’s zijn ook in Monster Hunter Now van de partij, al is nog niet bekend in wat voor capaciteit zij een rol zullen spelen.

“Monster Hunter Now is a new and unprecedented Monster Hunter game that entices players to go out with their Palico and encounter incredible monsters in the real world. Niantic’s AR technology delivers a ‘here and right now’ hunting experience, something that can be played casually, while honoring the game play and hunting action that only Monster Hunter can offer. Let’s get out into the real world and enjoy hunting!”

Monster Hunter Now zal zowel solo als met anderen gespeeld kunnen worden. Het spel heeft ook een feature genaamd ‘Paintball’ die het mogelijk maakt om monsters te ’taggen’. Dit kun je zelf doen, maar dit gebeurt soms ook automatisch, je hoeft dus niet constant op je beeldscherm te kijken. Deze feature maakt het mogelijk om op een later moment, bijvoorbeeld thuis op de bank, alsnog het spel te kunnen spelen.

In aanloop naar de release van Monster Hunter Now zullen we vast meer te weten komen over hoe het spel precies zal werken. Je kunt de aankondigingstrailer hieronder bekijken.