Ubisoft brengt eens in de zoveel tijd een nieuw seizoen uit voor The Division 2, maar het is rondom verdere ontwikkelingen in de franchise op het moment wat stil. Toch zal het niet lang duren voordat we meer horen, want de uitgever heeft aangekondigd de toekomst uit de doeken te doen via een nieuwe livestream.

Deze livestream staat gepland voor morgenavond 20:00 uur en Ubisoft belooft dan met nieuws te komen over drie van hun The Division-games. Hieronder valt natuurlijk The Division 2, waarbij we meer informatie krijgen over een nieuwe rogue-like modus en wat de plannen voor het vijfde jaar zijn.

The Division: Heartland zal ook ter sprake komen. Deze game werd al in 2021 aangekondigd, maar we weten er nog altijd vrij weinig over. Tot slot zal de mobiele game The Division: Resurgence ook nog aan bod komen. Met andere woorden: liefhebbers van de franchise zorgen dat ze morgenavond klaarzitten.

Het kan gevolgd worden via YouTube en Twitch.