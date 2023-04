Dik een week geleden werd duidelijk dat een flinke lijst van games PlayStation Plus Extra en Premium in mei zal verlaten. Het overzicht dat reeds bekend is, kan je hier terugvinden. Daar blijft het niet bij, want de lijst is uitgebreid met nog vier extra titels.

De onderstaande games zullen PlayStation Plus Extra en Premium binnenkort ook gaan verlaten:

Injustice 2

LEGO Harry Potter Collection

Batman: Arkham City

Batman: Arkham Asylum

Deze games zullen de dienst vanaf 16 mei verlaten. Als je de games nog wilt spelen, is het advies dit snel te doen. Vanzelfsprekend is het na 16 mei mogelijk de games aan te schaffen in de PlayStation Store als je er alsnog in wilt duiken.