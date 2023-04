Vanaf aanstaande dinsdag zijn er weer een flink aantal nieuwe games beschikbaar voor PlayStation Plus Extra en Premium abonnees. Maar waar nieuwe games komen, zullen er ook weer games verdwijnen. Via het PlayStation Blog heeft Sony gisteren al een tipje van de sluier opgelicht en via de ‘Last Chance to Play’ sectie in de PlayStation Store weten we nu welke titels allemaal uit de service gaan.

Het gaat om meer dan 30 titels en er zitten een paar grote namen tussen. De onderstaande games zijn tot en met 15 mei te spelen, nadien vallen ze niet langer onder PlayStation Plus Extra en Premium, waardoor een losse aanschaf weer noodzakelijk is.

Marvel’s Spider-Man: Game of the Year Edition

Marvel’s Spider-Man

FlatOut 4 – Total Insanity

Deadlight: Director’s Cut

Homefront: The Revolution

Mighty No. 9

Red Faction: Guerrilla Re-Mars-tered

Shenmue III

This War of Mine: The Little Ones

Metro: Last Light Redux

Metro 2033 Redux

Kingdom Come: Deliverance

Chocobo’s Mystery Dungeon: Every Buddy!

Left Alive

Star Ocean: First Departure R

Balan Wonderworld

Resident Evil

How to Survive: Storm Warning Edition

Pixel Piracy

Last Day of June

Virginia

Dreamfall Chapters

TT Isle of Man: Ride on the Edge 2

MX vs. ATV All Out

Tour de France 2021

Graveyard Keeper

KONA

Relicta

Windbound

Chronos: Before the Ashes

Pathfinder: Kingmaker – Definitive Edition

Reminder: vanaf 9 mei zal de PlayStation Plus Collection met een reeks PlayStation 4 games ook uit het aanbod van PlayStation Plus verdwijnen. Dus als hier nog titels tussen staan die je graag wilt spelen, raden we je aan dat op korte termijn te doen.