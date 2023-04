Microsoft heeft het de laatste tijd best druk. Verschillende games zijn momenteel in ontwikkeling en er is ook iets gaande rond Activision/Blizzard waar je misschien al eens van gehoord zou kunnen hebben. Ja, Microsoft probeert nog steeds de overname van de genoemde uitgevers rond te krijgen en het hele gebeuren is inmiddels uitgedraaid op een ware soap. Voor de verandering hebben we echter eens geen slecht nieuws te melden over de zoveelste belediging van Sony aan het adres van Microsoft (of andersom), maar wel over een mysterieus project waar Microsoft momenteel aan werkt.

Journalist Stephen Totilo postte namelijk wat interessante info op Twitter, waarin hij een citaat uit een verslag van een advocaat deelt. Hierin wordt vermeld dat een toekomstige game uit een bestaande franchise momenteel in ontwikkeling is, maar dat deze ontwikkeling bijna tien jaar in beslag zou nemen. Uiteraard werden specifieke details gecensureerd, waardoor we niet weten over welke game dit zou gaan. Gaat het hier om een nieuwe Gears of War-game, de nieuwe Fable, of misschien nog iets anders? En hoe ver staat deze mysterieuze game momenteel al in de ontwikkeling? Veel vragen, maar weinig antwoorden.

Bekijk het citaat hieronder.