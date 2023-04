Ubisoft heeft bekendgemaakt dat nog meer games van het bedrijf hun weg naar Steam zullen vinden. Far Cry 6, Riders Republic, Monopoly Madness en Rainbow Six Extraction zullen alle vier dit jaar beschikbaar zijn via het platform van Valve.

Far Cry 6 zal als eerst beschikbaar komen op 11 mei, gevolgd door Riders Republic op 8 juni, Rainbow Six Extraction op 15 juni en Monopoly Madness op 22 juni. Met een kleine 2 maanden zullen deze vier games dus eindelijk beschikbaar zijn via Steam na een lange periode van Epic Games Store exclusiviteit.