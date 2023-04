Recent lekte er een gedeelte van een commercial voor The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Die toonde wat omgevingen die nog niet eerder te zien waren, maar veel was het niet. Diezelfde commercial is nu helemaal klaar en door Nintendo online gezet.

Je checkt de video uiteraard hieronder, waarin je fragmenten van de game ziet en een hoop mensen die de game spelen. Kom nog wat meer in de sfeer en check de commercial hieronder. Noteer 12 mei in de agenda, dan mag je de game in de winkels verwachten.