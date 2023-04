Er is een Amerikaanse tv-spot voor Legend of Zelda: Tears of The Kingdom gelekt die wat nieuwe beelden laat zien. Er wordt wel gewaarschuwd dat het spotje nog niet helemaal af is, maar fans die echt niet kunnen wachten halen daar natuurlijk hun neus voor op.

Als dat naar meer smaakt, dan kun je altijd nog hier tien minuten aan gameplay van The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom bekijken. Nintendo heeft vorige week ook nog een nieuwe trailer van de game gedeeld. Op 12 mei kunnen we eindelijk zelf met de game aan de slag.