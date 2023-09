We zijn van Nintendo gewend dat elk nieuw Zelda-avontuur eigenlijk totaal iets nieuws is. Dat er met Tears of the Kingdom een direct vervolg kwam op Breath of the Wild was niet iets wat we direct hadden verwacht. In een recent interview met Famitsu gaf producer Eiji Aonuma aan dat de volgende Zelda-game weer iets totaal anders zal gaan worden.

“In the first place, the reason why we decided to make a sequel to the previous game was that we thought that the gameplay was valuable to experience in that Hyrule. If such a reason is born again, we may return to the same world again. Whether it’s a sequel or a new one, I think it’s going to be a completely new game, so I hope you can look forward to it.”

Wat het precies zal worden durft Aonuma nog geen uitspraken over te doen. Er wordt op dit moment vooral veel nagedacht over wat de volgende Zelda zou moeten zijn. Gezien nieuwe delen in de franchise wel vaker wat langer op zich laten wachten, zullen we voor de volgende game waarschijnlijk ook nog wel wat geduld moeten opbrengen.