Met The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom bracht Nintendo een vervolg op Breath to the Wild, een uitzondering. Nintendo maakt normaal gesproken niet echt vervolgen binnen deze franchise, maar de eerste game bood genoeg fundament om daar op door te blijven bouwen.

Met succes, want Tears of the Kingdom werd uitstekend ontvangen. De vervolgvraag is nu wat Nintendo gaat doen met de franchise, komt er weer een vervolg op deze game of gaan ze iets heel nieuws doen. Dat laatste lijkt het meest waarschijnlijk.

In een interview met Game Informer hebben Aonuma en Fujibayashi aangegeven dat nog een vervolg iets té zou zijn. In Tears of the Kingdom heeft Nintendo er alles uitgehaald wat er uit te halen valt als het gaat om de wereld en de ervaring. Nintendo ziet die game als de meest complete vorm van de Zelda-games.

“We were seeking to build on top of the world we created with Breath of the Wild, and really exhaust the possibilities of what we could put into that world.” “I don’t think that we’ll be making a direct sequel to a world such as that that we’ve created.”

Zijn laatste zin zegt eigenlijk alles. Hoewel het niet uitgesloten is dat er weer een vervolg komt, is de kans erg klein. Dit impliceert dat de volgende Zelda-game weer een nieuwe, frisse insteek zal kennen.