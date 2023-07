Jeff Grubb is een naam die menig gamer onderhand wel zal kennen. De beste man is een erg bekende insider als het aankomt op geruchten rondom alles wat met videogames te maken heeft. Nu heeft Jeff Grubb een interessante uitspraak gedaan in zijn podcast, Last of the Nintendogs, waarin hij claimt dat we dit jaar mogelijk op nog meer Zelda getrakteerd gaan worden.

Daarbij geeft hij ook aan dat het niet gerelateerd zal zijn aan The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, dus het wordt in ieder geval niet iets in de vorm van bijvoorbeeld een uitbreiding. Wat het dan wel zal zijn valt voor nu helaas enkel te speculeren. Wij kijken in ieder geval alvast reikhalzend uit naar een eventuele aankondiging vanuit Nintendo.

Dat is niet het enige, ook geeft hij aan dat de remaster van Metroid Prime 2 relatief snel zal verschijnen. Volgens Grubb gaat het hier om een vrij eenvoudige remaster, waarbij de besturing is geüpdatet en we mogen HD graphics verwachten.