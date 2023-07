De Zelda franchise draait nu al flink wat jaren mee en het is nog steeds zeer populair dankzij de kwaliteit die Nintendo levert. The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom was een groot succes en ook wij waren erg lovend over het nieuwste deel. Het mag gerust gezegd worden dat The Legend of Zelda door de jaren heen regelmatig is veranderd qua look en dat wordt in deze video goed getoond.

Deze video is door content creator Chris Ormondroyd gemaakt en laat de evolutie van Zelda door de jaren heen zien. Zo zien we Link, Zelda en Ganondorf regelmatig terug en allerlei vijanden waar Link het door de jaren heen tegen opgenomen heeft passeren eveneens de revue. Het is een mooie video die zeker de oudere fans zullen waarderen, dus neem zeker even een kijkje en geniet.