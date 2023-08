In mei verscheen The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom en het is een daverend succes. Niet alleen werd de game uitstekend ontvangen onder gamers en critici, ook de verkopen zijn uitstekend te noemen. Bij de presentatie van kwartaalcijfers heeft Nintendo bekendgemaakt dat de game inmiddels meer dan 18.51 miljoen keer is verkocht.

Na de eerste drie dagen wist Nintendo al te melden dat de verkopen de 10 miljoen stuks voorbij waren, de periode daarop zijn daar dus nog 8,5 miljoen exemplaren bijgekomen. Het is dus een kwestie van tijd tot de 20 miljoen exemplaren aangetikt wordt.

Met dit succes is de game de top 10 van best verkochte first-party Nintendo Switch games binnengekomen. Dit op plaats 9 en de volledige top 10 is als volgt: