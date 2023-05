De komst van een nieuwe Zelda-game is altijd een speciaal evenement en dat geldt misschien wel dubbel voor het onlangs gelanceerde The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, de laatste game van Nintendo die de wereld op dit moment stevig in z’n greep heeft.

Het nieuwe avontuur van Link is nu al een enorm succes, want Nintendo heeft bekendgemaakt dat Tears of the Kingdom binnen drie dagen al meer dan 10 miljoen keer over de (digitale) toonbank is gegaan. Daarmee is het niet alleen de snelst verkopende Zelda-game allertijden, maar ook de snelst verkopende Nintendo game in Europa en de Verenigde Staten.

Stephan Bole, president van Nintendo Europa, is in z’n nopjes over de succesvolle lancering van Tears of the Kingdom en hij kijkt uit naar alle avonturen en de creaties die spelers gaan bewerkstelligen.