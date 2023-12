Tussen games en goodies door hebben we vandaag iets wat voor elke gamer op de Nintendo Switch erg goed van pas kan komt. We geven in samenwerking met Nintendo namelijk een Nintendo Switch Pro Controller weg.

Het betreft zoals je in de titel al hebt gelezen geen standaard model, maar een uitgave in teken van The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Liefhebber van die game? Dan mag deze controller eigenlijk niet in je collectie ontbreken.

Hoe dan ook, een controller is altijd nuttig en we geven deze eenmaal weg. Wat moet je doen om te winnen? Heel eenvoudig, maak de onderstaande slagzin af.

Ik moet deze controller hebben, want zonder…

Heb jij wat leuks opgeschreven? Dan stuur je dat in door de onderstaande stappen te volgen. Maak je er een video of een audio opname van? Dat mag ook, je kan alle kanten op en de leukste/meest originele reden wint deze mooie controller.

Meer weten over The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom? Check dan zeker even onze review, waarin we deze topper een prachtige score van 9.0 geven.

Hoe kan ik meedoen?

Stuur een e-mail naar [email protected] . Gebruik als onderwerp voor het mailtje 'Zelda controller' Geef duidelijk je inzending aan. Zet in de mail tevens je nickname.

Je dient een PlaySense account te hebben om deel te kunnen nemen. Heb je deze niet? Dan kan je er hier één aanmaken. Het is niet toegestaan om hints, tips of andere directe aanwijzingen naar het eventuele antwoord op de prijsvraag hieronder te plaatsen. Meerdere inzendingen vanaf één e-mailadres zijn niet toegestaan en bij het vermoeden van fraude komt de inzending te vervallen.

Over de uitslag van de prijsvraag wordt niet gecorrespondeerd en de prijsvraag is enkel toegankelijk voor PlaySense leden in de Benelux. Medewerkers van PlaySense en Nintendo zijn uitgesloten van deelname. De prijsvraag loopt tot en met 4 januari 2024. PlaySense behoudt zich het recht om een prijsvraag voortijdig te veranderen. Spel- en typfouten zijn voorbehouden. De prijsvraag wordt mede mogelijk gemaakt door Nintendo.