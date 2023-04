Nintendo is vrij zuinig geweest met het delen van beelden van The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Op wat trailers na en natuurlijk de Nintendo Direct presentatie is het qua beeldmateriaal erg schaars. Met nog een maand te gaan tot de release, is vandaag een nieuwe en tevens laatste trailer uitgebracht.

De trailer is 3 minuten lang en laat veel nieuwe beelden en gameplay van de aankomende Nintendo Switch-game zien. Vanzelfsprekend kan je die beelden hieronder bekijken door op play te drukken. Enjoy!