We hebben er lang op moeten wachten, maar Nintendo heeft eindelijk wat meer laten zien van de gameplay van The Legend of Zelda: Tears of The Kingdom. De nieuwe video laat tien minuten aan beelden zien van het nieuwste avontuur van de beroemde franchise.

Gisteren maakte Nintendo al bekend dat er vandaag een gameplayvideo zou verschijnen van de nieuwe Zelda en nu kunnen we die eindelijk bekijken. Deze laat onder andere wat nieuwe vaardigheden van Link zien. Zo heeft de held de mogelijkheid om voorwerpen samen te smelten om bijvoorbeeld nieuwe wapens te maken.

Dit en meer is in de nieuwe video van The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom zien en deze check je hieronder.