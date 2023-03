Er zijn al wat beelden van The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom getoond, maar deze gaven niet veel van de game prijs. Morgen zal een nieuwe trailer wat langere gameplay laten zien.

Nintendo heeft via Twitter bekend gemaakt dat er morgen om 16.00 uur een nieuwe trailer van The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom beschikbaar zal worden gesteld. Deze laat 10 minuten aan gameplay zien. Hopelijk worden we dan iets wijzer wat we van de game kunnen verwachten qua nieuwe mechanieken.