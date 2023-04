Er gaan al langer geruchten dat Sony in het geheim werkt aan een vernieuwde versie van de PlayStation 5. Een model waar de disc drive niet meer inbegrepen zit, maar een optionele aanschaf is voor gebruikers die toch fysieke media willen hebben.

Vooralsnog zijn het slechts geruchten en Sony heeft (nog) niks bevestigd of onthuld, maar een nieuw, vrijgegeven patent wakkert de geruchten weer aan. Het stukje papierwerk in kwestie werd in maart van 2021 ingediend, maar de publicatie was vorige week. Het patent beschrijft een “optische disc drive die gemonteerd kan worden in elektronische apparatuur zoals een spelcomputer, persoonlijke computer of audiovisuele apparatuur”.

“Listed below each disclose an optical disc drive that can be mounted in electronic equipment such as a game machine, personal computer, or audio-visual (AV) equipment.”

De PlayStation 5 wordt dus niet expliciet genoemd, hoewel het diagram op de afbeelding toch verraderlijk veel op de vormen van de PlayStation 5 lijkt. Hoe dan ook, een aankondiging lijkt op dit moment slechts een kwestie van tijd en naar verluidt zou dit vernieuwde model al vanaf september verkrijgbaar zijn.